فالنسيا يتعاقد مع بيبيلو ويحصنه بشرط جزائي كبير

قال فالنسيا في بيان "(بيبيلو) سيرتدي قميص فالنسيا في المواسم الخمسة المقبلة"، مؤكدا أن قيمة بنده الجزائي تبلغ 100 مليون يورو.

تعاقد فالنسيا الإسباني مع لاعب الوسط بيبيلو مقابل 5 ملايين يورو (5.5 ملايين دولار) السبت، بعد عام من توقيعه على كشوف ليفانتي لمدة عشر سنوات.

وبقي اللاعب البالغ 24 عاما والناشئ في فرق الفئات العمرية مع ليفانتي، في صفوف الأخير عندما هبط إلى الدرجة الثانية في 2022، موقعا على عقد حتى 2032 في حزيران/يونيو الماضي.

لكن الموسم المقبل سيحمل ألوان الغريم فالنسيا، بعد تأكيد نوايا تشكيلة المدرب روبن باراخا في اليوم الأخير من الموسم المنصرم، إثر صراع مرير للهرب من الهبوط.

ولم ينجح بيبيلو في مساعدة ليفانتي بالعودة إلى الليغا، إذ خسر فريقه أمام ألافيس في ملحق التأهل من الدرجة الثانية.

وقال فالنسيا في بيان "(بيبيلو) سيرتدي قميص فالنسيا في المواسم الخمسة المقبلة"، مؤكدا أن قيمة بنده الجزائي تبلغ 100 مليون يورو.