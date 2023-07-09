ماكلافلين ليفرون تحقق أسرع توقيت في سباق 400 م هذا العام

صرحت العداءة، سيدني ماكلافلين – ليفرون، التي فازت بالمركز الأول في سباق 400 م في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى، أنه "يدفع العظماء أنفسهم للأمام دائمًا، وأريد أن أكون واحدة منهم".

حققت العداءة، سيدني ماكلافلين – ليفرون، المركز الأول في سباق 400 م في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى، السبت، في يوغين، مسجلة أسرع توقيت هذا العام بزمن 48.74 ثانية لتضمن بطاقتها لبطولة العالم لأم الألعاب الشهر المقبل في بوابست.

وحوّلت ماكلافلين - ليفرون، بطلة العالم وحاملة الرقم القياسي في 400 م حواجز، تركيزها إلى السباق المسطح هذا الموسم بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي البالغ 47.60 ثانية الذي سجلته، ماريتا كوخ، من ألمانيا الشرقية سابقًا في 1985.

وقالت ابنة الـ23 عامًا بعد الفوز إنه "يدفع العظماء أنفسهم للأمام دائمًا، وأريد أن أكون واحدة منهم".

هيمنت على السباق منذ البداية وحققت فوزًا سهلا أمام بريتون ويلسون (49.79 ث) وتالينا ديغز (49.93 ث).

وحطمت ماكلافلين - ليفرون التوقيت الأفضل لهذا العام الذي كان من نصيب، ماريليدي باولينو، من جمهورية الدومينيكان (48.98 ث) في أواخر أيار/ مايو الماضي، لتمنح نفسها فرصة المشاركة في مسابقتين في بطولة العالم كونها تأهلت مباشرة إلى سباق 400 م حواجز بصفتها حاملة اللقب.

وردًا على سؤال عما إذا تشارك في الفئتين في بوادبست، أجابت حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو في صيف 2021 في 400 م حواجز، أنه "ليست لدي أدنى فكرة. أولا تريد التأهل مع الفريق ومن ثم تسعى للفوز ومن ثم التوقيت. بهذا الترتيب وضعت هدفي وأنا سعيدة جدًا بتوقيتي".