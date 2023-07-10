يوسف جان زيبك يتوج بطلا لمصارعة الزيت في تركيا

فاز المصارع يوسف جان زيبك، بلقب بطولة "قرق بينار" لمصارعة الزيت التاريخية بنسختها الـ662 في ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا.

وجاء هذا الإنجاز بعد تغلّب جان زيبك على منافسه إسماعيل بالابان في المباراة النهائية التي أقيمت، الأحد، بمنطقة "قيرق بينار" التابعة للولاية.

واستغرقت المباراة النهائية بين جان زيبك وبالابان 49 دقيقة.

وانطلقت بطولة "قرق بينار" لمصارعة الزيت التاريخية، يوم 7 تموز/ يوليو الجاري، في ميدان "سراي إيجي أر".

يذكر أن رياضة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في تركيا سميت بهذا الاسم لأن المصارعين يدهنون أجسامهم بزيت الزيتون خلال المنافسات.

وتعد مصارعة الزيت من الرياضات القديمة التي ما زالت قائمة، لغاية اليوم، وتحظى بشعبية كبيرة.