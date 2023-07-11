بايرن ميونخ يسعى إلى ضم كين بأي ثمن

يعتبر كين خيارا أول ضمن حسابات الفريق البافاري لتدعيم خط الهجوم في الموسم الكروي القادم.

يستهدف بايرن ميونخ الألماني الحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، بأي ثمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل الفريق البافاري مساعيه لضم كين بعدما رفض توتنهام عرضان للاستغناء عن لاعبه.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن إدارة بايرن ميونخ تسعى إلى رفع المقابل المادي وتجهز عرضا ثالثا يتراوح بين 90 و95 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية من أجل ضم كين.

وأضافت أن مسؤولي بايرن ميونخ لا يمانعون الوصول بثمن الصفقة إلى حاجز الـ100 مليون يورو.

ويعتبر كين خيارا أول ضمن حسابات الفريق البافاري لتدعيم خط الهجوم في الموسم الكروي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كين مع توتنهام في حزيران/ يونيو 2024، فيما يسعى الفريق إلى رفض كل العروض للاستغناء عنه.