برشلونة بصدد الإعلان عن صفقة هجومية

بموجب الصفقة سيرتبط روكي مع الفريق الكاتالوني لغاية حزيران/ يونيو 2030، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو.

من المزمع أن يعلن برشلونة الإسباني الأربعاء عن إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق برشلونة وأتلتيكو بارانانيسي على صفقة اللاعب فيتور روكي، على أن يعلنا عنها الأربعاء؛ وفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتتضمن الصفقة 30 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 31 مليون يورو كمتغيرات إضافية، فيما سيحصل الفريق البرازيلي على 20% من البيع المستقبلي للمهاجم.

وبموجب الصفقة سيرتبط روكي مع الفريق الكاتالوني لغاية حزيران/ يونيو 2030، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو.

وسيظل فيتور روكي مع فريقه الحالي أتلتيكو بارانانيسي حتى نهاية الموسم في البرازيل بكانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن ينضم لصفوف البلوغرانا بعدها بشهر واحد.