تتويج الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة 43

بخسارته أمام سيراميكا تجمّد رصيد نادي بيراميدز عند النقطة الـ67 في المركز الثاني، مع تبقّي مباراتين له في البطولة، الأمر الذي جعل النادي الأهلي بطلاً للنسخة الحالية، إذ يتصدّر الترتيب برصيد 75 نقطة مع امتلاكه 5 مباريات في رصيده.

تُوّج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، الإثنين، بعد سقوط أقرب ملاحقيه وصاحب المركز الثاني، بيراميدز، أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا، بالنتيجة 2-1، في منافسات الجولة الـ33 من البطولة.

افتتح بيراميدز التسجيل في الشوط الأول بواسطة كريم حافظ في الدقيقة الـ37، وأدرك سيراميكا كليوباترا التعادل في الدقيقة الـ45 بهدف صلاح محسن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، عاد صلاح محسن ليسجل في مرمى بيراميدز مجددا في الدقيقة الـ83، مانحا فريقه نقاط المباراة.

وبخسارته أمام سيراميكا تجمّد رصيد نادي بيراميدز عند النقطة الـ67 في المركز الثاني، مع تبقّي مباراتين له في البطولة، الأمر الذي جعل النادي الأهلي بطلاً للنسخة الحالية، إذ يتصدّر الترتيب برصيد 75 نقطة مع امتلاكه 5 مباريات في رصيده.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، ليضمن البقاء رسميا في الدوري المصري الممتاز.