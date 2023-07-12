بايرن ميونخ يجدد رغبته بضم المغربي بونو

تجدد رغبة بايرن في ضم بونو، يعود إلى اقتراب رحيل حارس مرماه الدولي السويسري، يان سومير.

أبدى بايرن ميونخ الألماني رغبته مجددا بالحصول على خدمات حارس مرمى إشبيلية، المغربي ياسين بونو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولفت بونو الأنظار في ظل المستويات المذهلة مع إشبيلية، سيما وأنه كان أحد نجوم المنتخب المغربي الذي حقق المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت شبكة "ريليفو"، إن الفريق البافاري جدد اهتمامه بالتعاقد مع بونو، الذي لعب دور البطولة في فوز إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي.

وأشارت إلى أن تجدد رغبة بايرن في ضم بونو، يعود إلى اقتراب رحيل حارس مرماه الدولي السويسري، يان سومير.

وكان سومير قد انضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى بايرن قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، لتعويض إصابة قائد الفريق مانويل نوير.

وأوضحت "ريليفو" أن سومير في طريقه للانتقال إلى إنتر ميلان، الذي يستعد لوداع حارسه الكاميروني أندريه أونانا الذي سينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى تواصل بايرن مع ممثلي بونو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الحارس المغربي رفض أي خطوة محتملة.