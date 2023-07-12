بوليسيتش يصل إيطاليا قبل انضمامه المتوقع لميلان

وصل المهاجم الأميركي، كريستيان بوليسيتش، إلى إيطاليا، اليوم الأربعاء، لإجراء الفحص الطبي في نادي ميلان قبل انتقاله المتوقع قادما من تشيلسي.

سيوقع بوليسيتش (24 عاما) والذي يتبقى عام واحد في عقده مع تشيلسي، عقدا لمدة أربع سنوات مع الروسونيري، ليصبح ثالث أميركي ينضم للفريق بعد أوجوتشي أونيو وسيرجينو ديست.

وقال للصحافيين الذين كانوا في انتظاره بمطار مالبينسا في ميلانو، إنه "سعيد للغاية لتواجدي هنا، أنا متحمس للعب في هذا النادي التاريخي. هذا النادي أسطوري، وأنا متحمس حقا للمجيء إلى هنا، ومحاولة الفوز ببعض الألقاب".

يستعد ميلان، المملوك لشركة الاستثمار الأميركية (ريد بيرد)، لدفع رسوم انتقال بوليسيتش وقدرها 20 مليون يورو (22 مليون دولار)، بحسب صحيفة غازيتا ديلو سبورت.

سيكون هذا أقل من نصف ما دفعه تشيلسي لبوروسيا دورتموند للحصول على خدمات بوليسيتش عام 2019.

لم يظهر بوليسيتش بمستوى قوي في إنجلترا بسبب الإصابات التي لحقت به على الرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع البلوز.

سيكون بوليسيتش ثاني لاعب يغادر تشيلسي إلى ميلان في فترة الانتقالات الصيفية بعد أن وقع اللاعب الإنجليزي روبن لوفتوس - تشيك مع الروسونيري أيضا.

لعب بوليسيتش ستين مباراة مع المنتخب الأميركي، وأحرز 25 هدفا. كما ساعد المنتخب في الوصول إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي.