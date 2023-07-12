دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لقب البطولة في 7 مناسبات سابقة، ويفصله لقب وحيد من أجل معادلة رقم روجر فيدرير في عدد مرات الفوز بالبطولة.

حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، الثلاثاء، فوزا مهما على حساب نظيره الروسي أندريه روبليف، المصنف السابع عالميا، في ربع نهائي بطولة ويمبلدون 2023 لكرة المضرب (تنس) بنتيجة 3-1.

تأخر دجوكوفيتش بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-4 لصالح روبليف، بينما نجح في التعديل في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة بنتيجة 6-1 و6-4 و6-3، على الترتيب.

وتأهل اللاعب لنصف نهائي ثالث بطولات الغراند سلام، للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وسيخوض المباراة المرتقبة أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثامن عالميا.

يذكر أن دجوكوفيتش حقق لقب البطولة في 7 مناسبات سابقة، ويفصله لقب وحيد من أجل معادلة رقم روجر فيدرير في عدد مرات الفوز بالبطولة.