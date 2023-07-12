كوزاييف ينضم لنادي لو هافر الفرنسي

لاعب الوسط الروسي، دالر كوزيايف، الذي لعب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الروسي ومثّل منتخب روسيا في كأس العالم 2018، سيضفي طابعا من الخبرة على الفريق الذي ضمن الصعود للدوري الفرنسي عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وقع لاعب الوسط الروسي، دالر كوزيايف، عقدا لمدة عامين مع نادي لوهافر الفرنسي.

وقال النادي، الصاعد حديثا إلى الدوري الفرنسي الممتاز، إن كوزيايف - القادم من نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي - سينضم إلى زملائه الجدد في الأيام المقبلة.

كوزيايف، الذي لعب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الروسي ومثّل منتخب روسيا في كأس العالم 2018، سيضفي طابعا من الخبرة على الفريق الذي ضمن الصعود للدوري الفرنسي عقب فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية.

خاض كوزيايف ست وأربعين مباراة دولية مع المنتخب الروسي.

ولم تعلن الشروط المالية للصفقة حتى الآن.