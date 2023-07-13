باريس سان جيرمان يتعاقد مع شير ندور

أكد نادي باريس سان جيرمان أن إعادة بناء باريس سان جيرمان مستمرة بعد رحيل ميسي.

تعاقد بطل فرنسا مع لاعب الوسط ذي التصنيف العالي شير ندور، الأربعاء، ليصبح اللاعب الإيطالي الشاب سادس لاعب جديد يضمه النادي في غير موسم الانتقالات.

بعد رحيل ميسي وسيرجيو راموس، إلى جانب عدم اليقين بشأن مستقبل كيليان مبابي في النادي، كان باريس سان جيرمان نشطا جدا في سوق الانتقالات.

بعد موسم آخر شهد فشلاً آخر في الفوز بدوري أبطال أوروبا، أقال النادي المدرب كريستوف غالتييه وعيّن لويس إنريكي كبديل. كما أضاف عمقا إلى فريق مرصع بالنجوم بالفعل من خلال التعاقد مع ماركو أسينسيو، وميلان سكرينيار، ومانويل أوغارتي، ولي كانغ إن، ومدافع فرنسا لوكاس هيرنانديز.

وقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان. ولد ندور في إيطاليا وتدرب في بريشيا، وأتالانتا، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له مع بنفيكا.

في بعض الأحيان يُقارن مع بول بوغبا بتعدد المراكز التي يلعب بها، يلعب ندور ذو البنية القوية حاليا في بطولة أوروبا تحت 19 عاما مع إيطاليا.

وقال ندور: "لقد تأثرت حقًا. إنه مزيج من المشاعر، لكنها السعادة قبل كل شيء لأن باريس سان جيرمان هو أحد أفضل الأندية في العالم مع العديد من الفائزين، وبالنسبة لي، إنه لشرف أن أكون جزءا من هذه العائلة الجديدة".