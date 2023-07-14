آرسنال يتعاقد مع مدافع هولندي

عزز آرسنال الإنجليزي خط الدفاع بالتعاقد مع الهولندي يوريان تيمبر قادما من أياكس أمستردام.

تيمبر (أ ب)

تعاقد آرسنال مع المدافع الهولندي يوريان تيمبر من أياكس أمستردام الجمعة بهدف تدعيم خياراته الدفاعية من أجل مسيرة أخرى نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ) وعودته إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال أياكس إن تيمبر انتقل إلى آرسنال مقابل رسوم قدرها 40 مليون يورو (45 مليون دولار). وقد ترتفع إلى 45 مليون يورو (50.5 مليون دولار) مع الإضافات.

ويتميز تيمبر بالقدرة على اللعب في مركزي قلب الدفاع أو على اليمين.

وكان آرسنال قد انهار في وقت متأخر من السباق على لقب البريمييرليغ الموسم الماضي بعد تعرضه لبعض الإصابات في خط الدفاع.

وقد يضم آرسنال أيضا لاعب خط وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس قريبا من وست هام.

وجلب النادي بالفعل المهاجم الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي في صفقة تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار).