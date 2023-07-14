أنس جابر تهزم أرينا سابالينكا وتبلغ نهائيات ويمبلدون

هذه هي المباراة الثالثة لأُنس جابر على لقب في بطولات غراند سلام الخمس الماضية. وكانت الشابة التونسية البالغة من العمر 25 عاما هي المرأة العربية والشمال إفريقية الوحيدة التي تصل إلى نهائي بطولة كبرى.

أُنس جابر (أ ب)

تمكنت لاعبة كرة المضرب (التنس) التونسية، أُنس جابر، المصنفة السادسة عالميا، من قلب تأخرها 6-7 (7-5) إلى الفوز، 4-6، 1-6 لتتأهل إلى الدور النهائي لبطولة ويمبلدون للعام الثاني على التوالي.

وستكون هذه هي المباراة الثالثة لأُنس جابر على لقب في بطولات غراند سلام الخمس الماضية. وكانت الشابة التونسية البالغة من العمر 25 عاما هي المرأة العربية والشمال إفريقية الوحيدة التي تصل إلى نهائي بطولة كبرى.

وستكون ماركيتا فوندروسوفا خصم جابر في البطولة، يوم غد السبت.

وأصبحت فوندروسوفا أول متسابقة غير مصنفة تصل لنهائي ويمبلدون للسيدات منذ بيلي جين كينغ عام 1963 بإقصائها إيلينا سفيتولينا بمجموعتين 6-3 و6-3، في وقت سابق من الخميس.