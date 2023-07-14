ميلان يعلن تعاقده مع النجم الأميركي كريستيان بوليسيتش

وفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، دفع النادي المملوك لشركة الاستثمار الأميركية ريد بيرد، رسوم انتقال قدرها 22 مليون دولار لبوليسيتش. وهو ما يقل عن ثلث ما دفعه تشيلسي لبوروسيا دورتموند من أجل بوليسيتش عام 2019.

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، الخميس، ضم النجم الأميركي كريستيان بوليسيتش بعقد لمدة أربع سنوات مع النادي حتى عام 2027، مع احتفاظ الروسونيري بخيار التمديد لموسم خامس.

يعد بوليسيتش أفضل لاعب أميركي، لكنه عانى من عدة إصابات ولم يرق مطلقا إلى مستوى توقعات تشيلسي. وترك النادي اللندني على الرغم من بقاء عام على انتهاء عقده.

من المقرر أن يصبح لاعب خط الوسط المهاجم الأميركي الثالث الذي يلعب لإيه سي ميلان بعد أوجوتشي أونيوو وسيرجينيو ديست.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، دفع النادي المملوك لشركة الاستثمار الأميركية ريد بيرد، رسوم انتقال قدرها 22 مليون دولار لبوليسيتش. وهو ما يقل عن ثلث ما دفعه تشيلسي لبوروسيا دورتموند من أجل بوليسيتش عام 2019.

وقال بوليسيتش لدى وصوله إلى مطار مالبينسا في ميلانو، الأربعاء، إنه "سعيد للغاية لوجودي هنا. أنا متحمس. لا أطيق الانتظار للمشاركة مع هذا النادي التاريخي".

حصل إيه سي ميلان على لقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات وخسر أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. كما فاز بآخر ألقابه الـ19 في الدوري الإيطالي عام 2022.