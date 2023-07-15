تشافي يحذر برشلونة ويطلب ضم مهاجم قوي

رغم تمكن تشافي من استعادة المزاج التهديفي خلال الموسم الماضي بتسجيل 46 هدفا في 21 مباراة، إلا أنه يريد التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصا إذا رحل أحد لاعبي الخط الأمامي.

حذر مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، فريقه من الاعتماد بشكل أساسي على البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم، وطالبها بالتعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبدى تشافي قلقه من الاعتماد بشكل أساسي على ليفاندوفسكي كمهاجم وحيد للفريق الكاتالوني؛ حسبما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشارت إلى أن تشافي لا يعرف متى سيكون قادرا على الاعتماد على البرازيلي فيتور روكي الذي انضم حديثا، مبينة أن المدرب بحاجة إلى مهاجم بديل قوي قبل بداية الموسم لتجنب الوصول إلى معدل تهديفي منخفض.

ونوهت إلى أنه في موسم 2016-2017، سجل برشلونة 74 هدفا بداية من الصيف وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر خلال 26 مباراة، بمتوسط 2.8 هدف كل مباراة، لينخفض الرقم في الموسم التالي إلى 64 هدفا بمتوسط 2.3، والذي انتعش بعد موسم كامل إلى متوسط 2.6 هدف.

وأفادت بأنه في موسم 2019-2020، انخفضت القوة التهديفية الكاتالونية إلى 46 هدفا بمعدل بلغ 1.91 لكل مباراة، ثم إلى 1.81 في الموسم التالي بعد تسجيل 44 هدفا، قبل أن ينخفض كثيرا في موسم 2021-2022، عندما سجل الفريق 32 هدفا فقط بمعدل 1.33 لكل مباراة.

وأوضح التقرير أنه رغم تمكن تشافي من استعادة المزاج التهديفي خلال الموسم الماضي بتسجيل 46 هدفا في 21 مباراة، إلا أنه يريد التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصا إذا رحل أحد لاعبي الخط الأمامي، سواء كان فيران توريس أو أنسو فاتي أو رافينيا.