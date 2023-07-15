مانشستر سيتي يجهز مفاجأة لبايرن ميونخ

يسعى بطل أوروبا إلى التحرك نحو الفرنسي بينيامين بافارد، لجلبه من بايرن إلى ملعب الاتحاد في الصيف الحالي.

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه كايل ووكر.

ووافق ووكر على الرحيل إلى الفريق البافاري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ يتبقى فقط توصل البايرن إلى اتفاق مع السيتي.

وقال الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على "تويتر" بعد ساعات من هذه الأنباء، إن مانشستر سيتي يجهز مفاجأة للبايرن.

وأفاد بأن بطل أوروبا، عازم على التحرك نحو الفرنسي بينيامين بافارد، لجلبه من بايرن إلى ملعب الاتحاد في الصيف الحالي.

وأضاف "بافارد على رأس خيارات بايرن لدعم الجبهة اليمنى، حال انتقال ووكر إلى العملاق البافاري".

ومن المحتمل أن يتفاوض الناديان في الساعات المقبلة، حول إبرام صفقة تبادلية، تقضي بانتقال ووكر إلى بطل ألمانيا، على أن يتحول بافارد للسيتزنز.