بايرن ميونخ متفائل بشأن التعاقد مع كين

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بايرن توصل إلى اتفاق مع اللاعب بالفعل، لكن سيتعين عليه دفع حوالي 100 مليون يورو على أمل التوصل إلى اتفاق مع توتنهام الذي لا يبدو حتى الآن على استعداد للتخلي عنه.

اعترف بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني علنًا لأول مرة في نهاية هذا الأسبوع بأنه يسعىإلى التعاقد مع النجم الإنجليزي قلب الهجوم هاري كين من توتنهام، معتبرا أن لديه فرصة جيدة لتحقيق أهدافه.

وقال الرئيس الفخري للنادي البافاري أولي هونيس السبت للصحافيين على هامش معسكر تدريبي للفريق في بافاريا إن كين "أوضح في جميع المحادثات وبوضوح شديد أن قراره قد اتخذ بالانضمام إلى بطل ألمانيا هذا الصيف وإذا تمسك بقراره سنحصل على خدماته وتوتنهام سيتخلى عنه".

وأضاف هونيس أن كين الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثلاثين في 28 تموز/يوليو الحالي "يريد خوض مسابقة دولية وتوتنهام غير مؤهل الموسم المقبل لإحدى البطولات الأوروبية على عكس نادينا".

وتابع أن المهاجم الإنجليزي "لديه الآن فرصة للعب مع أحد أفضل الأندية في أوروبا".

ويلعب هونيس دورا رئيسيا في اتخاذ القرارات في نادي بايرن ميونخ منذ إقالة رئيس مجلس إدارته أوليفر كان والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش في نهاية الموسم الماضي بسبب النتائج التي اعتبرت مخيبة للآمال.

ويعتبر هونيس عضوا في لجنة مسؤولة عن التعاقدات هذا الصيف، إلى جانب نجم سابق آخر في بايرن كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس الإدارة الجديد يان-كريستيان دريسن والمدرب توماس توخيل.

ومع ذلك، اعترف هونيس بأن المفاوضات بشأن انتقال محتمل لكين المرتبط بعقد مع توتنهام حتى عام 2024، مع رئيس توتنهام دانيال ليفي لم تكن سهلة.

وأوضح هونيس أن ليفي "ذكي وعلينا أولا نقله إلى مرحلة حيث سيحدد مبلغًا للصفقة".

وأردف قائلا "إنه يحاول ربح الوقت، إنه محترف محنك، وأنا أقدره كثيرًا. لكن من ناحية أخرى، نحن أنفسنا لم نولد بالأمس".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بايرن توصل إلى اتفاق مع اللاعب بالفعل، لكن سيتعين عليه دفع حوالي 100 مليون يورو على أمل التوصل إلى اتفاق مع توتنهام الذي لا يبدو حتى الآن على استعداد للتخلي عن أفضل لاعب لديه.

ويدرك توتنهام جيدا أنه في حال بقاء كين في صفوفه هذا الموسم سيخسر خدماته بالمجان الصيف المقبل.

ويبحث بايرن ميونخ بشدة عن بديل لمهاجمه البولندي السابق روبرت ليفاندوفسكي الذي غادر الصيف الماضي إلى برشلونة الإسباني.