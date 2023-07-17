ألكاراز يتوج بلقب ويمبلدون للرجال على حساب ديوكوفيتش

توّج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، الأحد، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات لاثنين في نهائي مثير استمر قرابة 5 ساعات.

بدأ ديوكوفيتش (المصنف ثانيا عالميا) المباراة بقوة واستطاع حسمها بواقع 6-1، لكن ألكاراز (المصنف أول عالميا) انتفض في الثانية وفاز بها بـ7-6، قبل أن ينتصر في الثالثة بسهولة بواقع 6-1.

وتمكن ديوكوفيتش، الفائز بلقب ويمبلدون في 7 مرات سابقة، من إعادة المباراة إلى نقطة الصفر بفوزه بالمجموعة الرابعة بـ6-3، لذهب الطرفان لخوض مجموعة خامسة حسمها ألكاراز بواقع 6-4، ليُحقق لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

وبهذا أصبح ألكاراز ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في ويمبلدون، بعد مانولو سانتانا عام 1966، ورافايل نادال عامي 2008 و2010.