سان جيرمان يرفض الاستسلام عن صفقة كين

سيقدم سان جيرمان عرضا مغريا لتوتنهام سيكون من الصعب رفضه في حال نجح بالتوصل إلى اتفاق مع كين.

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه من أجل الحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف سان جيرمان التوصل إلى اتفاق تعاقدي مع كين؛ حسبما أفادت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية.

وأشارت إلى أن سان جيرمان سيقدم عرضا مغريا لتوتنهام سيكون من الصعب رفضه في حال نجح بالتوصل إلى اتفاق مع كين.

وأضافت أن كين يميل في الوقت الحالي بصورة أكبر للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كين مع توتنهام هوتسبير في صيف 2024.

يذكر أن سان جيرمان أبرم 6 صفقات هذا الصيف، وهم سكرينيار، أسينسيو، لي كانج إن، أوجارت، لوكاس هرنانديز، وشير ندور.