البرازيلي وليان يقرر البقاء مع فولهام لموسم آخر

موقع النادي عن وليان: "أنا سعيد بالتوقيع مع فولهام لعام آخر"، مضيفا أنه "سعيد بمواصلة العمل الذي قمت به الموسم الماضي مع جميع زملائي والنادي بأكمله. أعتقد أنه فريق قادر حتى على تحقيق نتيجة أفضل هذا الموسم".

قرر لاعب الوسط البرازيلي المخضرم، وليان، البقاء مع فولهام لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع خيار التمديد لعام إضافي، وفق ما أعلن النادي اللندني، ليل الإثنين.

ووصل ابن الـ34 عاما إلى نهاية العقد الذي وقعه مع فولهام في أيلول/ سبتمبر 2022 وبدا في طريقه للرحيل، لا سيما بعدما زار مركز تمارين نوتنغهام فورست، الأسبوع الماضي. لكن اللاعب السابق لتشيلسي وآرسنال اتخذ قراره بالبقاء مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز العاشر بقيادة المدرب البرتغالي، ماركو سيلفا، وبمساهمة فعالة من وليان الذي خاض 27 مباراة في "برميرليغ" مع الفريق وسجل له خمسة أهداف.

ونقل موقع النادي عن وليان قوله "أنا سعيد بالتوقيع مع فولهام لعام آخر"، مضيفا أنه "سعيد بمواصلة العمل الذي قمت به الموسم الماضي مع جميع زملائي والنادي بأكمله. أعتقد أنه فريق قادر حتى على تحقيق نتيجة أفضل هذا الموسم".

وحل وليان في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013 حيث دافع عن ألوان تشيلسي حتى 2020 قبل الانتقال إلى الجار اللدود آرسنال بعقد لثلاثة أعوام لم يكمل منه سوى موسم واحد قبل الانفصال عن "المدفعجية" لأنه "عاش أسوأ فترة في حياتي كمحترف".

عاد وليان في آب/ أغسطس 2021 إلى فريق بداياته الكروية كورنثيانز بعقد يمتد حتى كانون الأول/ ديسمبر 2023، لكنه لم يكمله أيضا وقرر الرحيل في آب/ أغسطس 2022، بسبب تهديدات تلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال مشواره الإنجليزي حتى الآن، أحرز وليان ألقاب الدوري عامي 2015 و2017 والكأس عام 2018 وكأس الرابطة عام 2015 والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2019، وجميعها بألوان تشيلسي، علما أن مشواره الأوروبي بدأ عام 2007 مع شاختار دانييتسك الأوكراني، حيث بقي حتى 2013 قبل الانتقال إلى أنجي محج قلعة الروسي في كانون الثاني/ يناير من ذلك العام.

وانتهى المشوار مع الفريق الروسي في آب/ أغسطس من العام ذاته بسبب أزمة مالية دفعت النادي الذي تم حله نهائيا عام 2022 بقرار من السلطات الرياضية في روسيا بسبب فشله في الحصول على رخصة ممارسة كرة القدم من الاتحاد المحلي للعبة، إلى بيع معظم لاعبيه.