تركيا تحرز 6 ميداليات ببطولة أوروبا لألعاب القوى

حصلت تركيا على 6 ميداليات ببطولة أوروبا لألعاب القوى، وهي ذهبيتان وثلاث فضيات وبرونزية.

أحرز المنتخب التركي لألعاب القوى تحت 23 عاما 6 ميداليات في بطولة أوروبا بمدينة إسبو الفنلندية.

وتمكن الرياضيون الأتراك من إحراز ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية في البطولة التي جرت بين 12 و16 تموز/ يوليو الجاري.

وأحرز الذهبيتين علي أرن أونلو في القفز العالي، وإسماعيل نزير في سباق 400 متر حواجز.

وكانت الفضيات الثلاث من نصيب الرياضية أوزلام بجرك في رمي القرص، وبركة أكشام في سباق 400 متر حواجز، وفريق الجري بسباق 400 متر تتابع.

أما البرونزية فكانت من نصيب باتوهان تشاكير في الوثب الثلاثي.