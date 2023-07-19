رونالدو بعد انتقال ميسي لإنتر ميامي: الدوري السعودي أفضل من الأميركي

في السياق، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الثلاثاء إطلاق "إستراتيجية التحول للدوري السعودي"، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن الـ10 الأقوى في العالم.

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالدوري السعودي عقب فوز فريقه النصر 5-0 في مباراة ودية جمعته مع سيلتا فيغو الإسباني قائلا إنه "أفضل من الدوري الأميركي"، بعد أيام من توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي إنتر ميامي الأميركي.

وقال رونالدو "الدوري السعودي أفضل من الدوري الأميركي، الآن يأتي جميع اللاعبين إلى هنا (...) في عام واحد، سيأتي المزيد من كبار اللاعبين إلى السعودية".

وأوضح أنه "ليس لديه خطط للعب في الولايات المتحدة أو العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي ناد أوروبي آخر".

وأوائل كانون الثاني/ يناير الماضي، قدّم نادي النصر السعودي لاعبه رونالدو، في حفل ضخم أقيم في استاد "مرسول مبارك" بالعاصمة الرياض، عقب توقيع النجم البرتغالي عقدًا مع نادي النصر لموسمين ونصف.

وأعلن إنتر ميامي السبت الماضي أن النجم الأرجنتيني ميسي وقع له رسميا حتى 2025.

وفي السياق، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الثلاثاء إطلاق "إستراتيجية التحول للدوري السعودي"، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن الـ10 الأقوى في العالم.

وذكرت الرابطة في بيان، أنها بدأت تنفيذ عدد من البرامج التطويرية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، للتقدم في قائمة أقوى دوريات العالم.

وتتمثل المسارات الثلاثة في تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري المحلي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتواصل أندية سعودية توقيع عقود مع لاعبين عالميين، أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي روبرتو فيرمينو.