أنشيلوتي: لن أتكلم أبدا عن البرازيل.. أنا مدرب ريال مدريد

رفض أنشيلوتي التعليق على فرص ريال مدريد في التعاقد مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في ظل الغموض الذي يدور حول مستقبله في باريس سان جيرمان.

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الخميس، أنه لن يتكلم بعد الآن عن التكهنات التي تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، مصممًا على التركيز مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وقال أمام الصحافيين في لوس أنجلس حيث يخوض النادي الملكي ضد ميلان الإيطالي مباراته الأولى من أصل أربع وديات في الولايات المتحدة أنه "لن أتلكم أبدًا عن البرازيل، عمّا سيحصل لاحقًا".

وأوضح "أنا مدرب ريال مدريد وسأبقى هنا".

قبل أسبوعين، أشار رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيش، إلى أن أنشيلوتي سيتولى المهام العام المقبل ويقود المنتخب في كوبا أميركا، ليصبح أول أجنبي منذ قرابة 60 عامًا يتولى تدريب السيليساو بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد. لكن الإيطالي الذي ينتهي عقده في حزيران/ يونيو من العام المقبل أصر أنه "لن أتحدث في هذه المسألة مجددًا".

كما رفض التعليق على فرص ريال مدريد في التعاقد مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في ظل الغموض الذي يدور حول مستقبله في باريس سان جيرمان.

وقال في هذا الصدد إن مبابي "ليس لاعبًا في مدريد. التحدث عن لاعبين ليسوا هنا لا يبدو مؤاتيًا بالنسبة لي".

يسافر الفريق في 26 الشهر الحالي إلى تكساس لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في هيوستن قبل الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في دالاس في 29 منه.

قبل العودة إلى إسبانيا، يلتقي مع يوفنتوس الإيطالي في أورلاندو في الثاني من آب/ أغسطس المقبل.