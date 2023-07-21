ماذا قال كلوب عن إمكانية تدريب منتخب ألمانيا؟

أكد كلوب الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى 2026 "إذا كنت سأفعل ذلك في مرحلة ما، فيجب أن أكون متاحا، والوضع ليس هكذا في الوقت الراهن، لدي مسؤولية تجاه النادي".

رد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على إمكانية تدريب منتخب بلاده الألماني عقب انتهاء عقده مع فريقه.

وذكر كلوب أن "منصب مدرب منتخب ألمانيا سيكون شرفا كبيرا".

وأشار إلى أن "المشكلة التي تمنعني من ذلك هي الولاء، لا يمكنني الرحيل عن ليفربول الآن وتولي تدريب ألمانيا، الأمور لا تعمل على هذا النحو ولا يوجد عرض من الأساس".

وأكد كلوب الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى 2026 "إذا كنت سأفعل ذلك في مرحلة ما، فيجب أن أكون متاحا، والوضع ليس هكذا في الوقت الراهن، لدي مسؤولية تجاه النادي".

وأشار إلى أنها "وظيفة مثيرة، لكني لا أعرف حاليا إذا كنت سأقوم بشيء مختلف تماما عندما أرحل عن ليفربول أم لا، أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة".