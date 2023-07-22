بداية "هوليوودية" لميسي مع إنتر ميامي الأميركي

قال ميسي بعد المباراة "كنت أدرك بأنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة الأخيرة في المباراة. كنت أريد التسجيل لكي لا نذهب إلى ركلات الترجيح. كان من الأهم جدا بالنسبة إلينا أن نحقق الفوز".

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداية هوليوودية لمسيرته في الولايات المتحدة عندما سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه الجديد إنتر ميامي في مرمى كروس أسول المكسيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

جمعت المباراة التي أقيمت في فورت لودردايل أمام 20 ألف متفرج وحضرها نجوم الرياضة والفن من بينهم ليبرون جيمس وسيرينا وليامس وكيم كارداشيان الذين التقطوا صورا من هواتفهم النقالة لحظة دخول ميسي أرضية الملعب، بين إنتر ميامي وكروس أسول ضمن مسابقة كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي.

جلس ميسي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة لكن الجمهور بدأ يهتف باسمه "ميسي، ميسي" منذ الدقيقة 20 مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بإشراكه.

وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك.

ثم جاءت لحظة دخول ميسي إلى أرضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور تصفيقا.

بيد أن كروس أسول أدرك التعادل بواسطة انتونا (65).

وحاول النجم الأرجنتيني مرارا وتكرارا من خلال تموين زملائه بالكرات المتقنة أو من خلال محاولات فردية إلى أن احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع فانبرى لها من فوق الحائط لتستقر في أعلى الشباك مانحا الفوز لفريقه.

كما شارك أيضا في المباراة زميل ميسي السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

وقال ميسي بعد المباراة "كنت أدرك بأنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة الأخيرة في المباراة. كنت أريد التسجيل لكي لا نذهب إلى ركلات الترجيح. كان من الأهم جدا بالنسبة إلينا أن نحقق الفوز. إنها مسابقة جديدة وستمنحنا ثقة كبيرة بالتقدم إلى الإمام".

وعلق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي إنتر ميامي على الهدف بقوله "لكي أكون صريحا، عندما رأيت الحكم يمنح ركلة حرة مباشرة، أدركت بأنها الطريقة المثلى لنهاية المباراة لا سيما عندما تملك لاعبين على أرضية الملعب أمثال ليو وسيرجيو، هذا ما يقومان به".

وتابع "إنه أمر مثير للغاية بالنسبة إلى أنصارنا، إلى جميع هؤلاء الذين قدموا إلى هنا لرؤية ميسي. إنه حلم يتحقق للجميع لرؤية ما حدث في الملعب".

ووزع منظمو المباراة مجانا، أعلاما وردية (ألوان نادي إنتر ميامي) تحمل صورة ميسي ورقمه إلى الجمهور لدى دخوله إلى المدرجات، كهدية تعويضا لهم على الأموال الطائلة التي دفعوها لمشاهدة النجم الأرجنتيني.

بيعت أرخص بطاقة لحضور باكورة مباريات ميسي بـ160 دولار، أما الأعلى فبلغت فيمتها 8800 دولار وهو رقم قياسي لهذه المسابقة.

ويخوض إنتر ميامي مباراته الثانية ضمن هذه المسابقة ضد أتالانتا الثلاثاء المقبل.

وتضم هذه المسابقة التي تم استحداثها عام 2019، 29 فريقا من الدوري الأميركي و18 من الدوري المكسيكي وزعت على 15 مجموعة تضم كل واحدة 3 فرق.

ولم يكن ميسي قد خاض أي مباراة منذ مشاركته الأخيرة في صفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في الرابع من حزيران/يونيو الماضي.

بات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

يذكر أنه خلافا للبطولات الأوروبية، فإن الدوري الأميركي يبدأ في شباط/فبراير وينتهي أواخر تشرين الأول/أكتوبر ثم تخوض الفرق أدوار البلاي أوف قبل خوض المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر.

وعلى الرغم من احتلال ميامي المركز الأخير في الدوري، فإنه لا يزال يملك الأمل في بلوغ الأدوار الإقصائية شرط أن يكون لميسي تأثير كبير في ذلك.