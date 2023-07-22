مفاجأة: سان جيرمان يسافر إلى اليابان من دون مبابي

يخوض بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان جولته الاستعدادية في اليابان والتي تبدأ السبت، من دون نجمه كيليان مبابي وفق التشكيلة التي أعلنها النادي الباريسي الجمعة، وذلك من دون أن يكشف عن سبب الاستبعاد.

ويأتي قرار غياب مبابي عن الجولة الآسيوية وسط الحديث عن اختلاف في الرأي مع إدارة النادي بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ولا يزال مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 الذي توج فيه هدافا، محط الانظار بسبب الغموض حول مستقبله، إذ ينتهي عقده في حزيران/يونيو من العام المقبل ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون مقابل.

لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

وقال الخليفي أثناء تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي مطلع الشهر "كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا" وحدد 31 تموز/يوليو موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.

واستأنف مبابي واللاعبون الدوليون الذين نشطوا مع منتخباتهم في حزيران/يونيو، التدريبات مع سان جيرمان الإثنين، بعد أسبوع من عودة زملائهم في الفريق الذي خسر هذا الصيف جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى إنتر ميامي الأميركي.

وتضمنت اللائحة التي أعلنها سان جيرمان للرحلة اليابانية التي سبقها الفوز على لوهافر 2-0 الجمعة في لقاء دخل فيه مبابي بديلا وسجل الهدف الثاني في الثواني الأخيرة، اسم شقيقه الأصغر إيثان (16 عاما) الذي لعب بجانبه في لقاء الجمعة.