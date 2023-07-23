لاعبات اليابان يرتدين شارات سوداء في افتتاحية كأس العالم للسيدات

ارتدت لاعبات اليابان شارات الذراع بعد أيام من التزام نيوزيلندا والنرويج بدقيقة صمت قبل المباراة الافتتاحية للبطولة بعد مقتل رجلين في إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند.

منتخب اليابان للسيدات (أ ب)

ارتدت اللاعبات اليابانيات شارات ذراع سوداء في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات ضد زامبيا، أمس السبت، بعد وفاة فوميكو توتوري، والدة الأميرة اليابانية تاكامادو.

الأميرة تاكامادو هي الراعية الفخرية لاتحاد كرة القدم الياباني، وتوفيت والدتها توتوري عن 96 عاما، يوم الثلاثاء الماضي، في طوكيو.

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على طلب الاتحاد الياباني لارتداء الإشارات تعبيرا عن التقدير.

ارتدى الفريق الياباني شارات الذراع بعد أيام من التزام نيوزيلندا والنرويج بدقيقة صمت قبل المباراة الافتتاحية للبطولة بعد مقتل رجلين في إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند.

قبل البطولة، أعلن الفيفا أنه سيسمح لقادة الفريق بارتداء ثماني شارات مصممة خصيصا تم كشف النقاب عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

استندت تصاميم شارات الذراع الثماني إلى موضوعات مناهضة للتمييز بما في ذلك الشمولية تجاه الشعوب الأصلية، وإنهاء العنف الأسري والمساواة بين الجنسين.