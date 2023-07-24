المغربي سايس ينتقل إلى الدوري القطري

بات اللاعب الذي خاض 75 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، أحدهما في مونديال قطر خلال الفوز المدوي على بلجيكا 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، سابع الوافدين الجدد إلى ثالث الدوري القطري للموسم الماضي.

عزّز السد دفاعه بقائد المنتخب المغربي رومان سايس قادما من بشكتاش التركي في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو، وذلك وفق ما أعلن النادي القطري الإثنين.

ونشر السد مقطع فيديو لسايس بقميص الفريق مع الرقم 29 على ظهره، مرفقاًإياه بـ"رسميا: رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 23/2024".

وسيكون السد التجربة العربية الأولى للمغربي الذي تألق في مونديال قطر نهاية العام الماضي حين ساهم في قيادة "أسود الأطلس" لإنجاز الوصول إلى نصف النهائي، إذ بدأ مسيرته الكروية في فرنسا حيث ولد عام 1990 ودافع عن ألوان فالنس، كليرمون، لوهافر وأنجيه.

وانتقل بعدها ابن الـ33 عاما إلى الدوري الإنجليزي حيث لعب من 2016 حتى 2022 بألوان وولفرهامبتون واندررز قبل الالتحاق ببشكتاش في حزيران/يونيو 2022.

وبات اللاعب الذي خاض 75 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، أحدهما في مونديال قطر خلال الفوز المدوي على بلجيكا 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، سابع الوافدين الجدد إلى ثالث الدوري القطري للموسم الماضي، بعد الجناحين الإكوادوري غونسالو بلاتا والبرازيلي جيوفاني هنريكي، قلب الدفاع الإيراني محمد أمين حزباوي، لاعب الوسط الكولومبي ماتيوس أوريبي، الظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو والظهير القطري الشاب أنس عبد السلام أبويني.

ولم يهنأ السد طويلا بضم جيوفاني هنريكي من بالميراس في صفقة قدرت بتسعة ملايين يورو، إذ أعلن الأحد عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وإصابته في الغضروف، وذلك خلال مواجهة ودية مع الرجاء المغربي (2-2) الجمعة على استاد جاسم بن حمد.

وتعرض المهاجم البرازيلي للإصابة في الدقائق الأولى من المباراة، ما سيتسبب بغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم وفق بيان النادي.