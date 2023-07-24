الهلال يقدم عرضا ضخما: هل ينتقل مبابي إلى الدوري السعودي؟

يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بدءا من الصيف المقبل.

سمح باريس سان جيرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدّث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو (333 مليون دولار) على بطل فرنسا لضمّ هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" الإثنين من مصدر قريب من المفاوضات.

وتلقى نادي العاصمة الفرنسية خطابا من الهلال يتضمّن عرضا صريحا وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي. ولا يمكن لهكذا عقد أن يتمّ إلا بموافقة اللاعب الذي لم يعبّر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

وقال المصدر "سمح باريس سان جيرمان للهلال بالتفاوض مع كيليان مبابي حول عرض بقيمة 300 مليون يورو".

وينتهي عقد مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 الذي توج فيه هدافًا، في حزيران/يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبًا حرًا للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لا يقبل برحيله مجانًا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بدءا من الصيف المقبل.

وأضاف المصدر أن عدّة أندية أوروبية عبرت عن رغبتها بضم المهاجم الفتاك البالغ 24 عاما، بعد إعلان غيابه عن معسكر الفريق، متحدثا عن "صيغ مختلفة ابتكرتها عدّة أندية تضمنت مبادلة لاعب عالي الجودة. فتح هذا الأمر السوق مع عدة أندية".