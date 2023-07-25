أولمبياد باريس: جاهزية تشوبها الضغوط قبل عام على انطلاق الألعاب

يعبّر منظّمو أولمبياد باريس 2024 والحكومة الفرنسية عن جاهزيتهم قبل سنة من استضافة الحدث الصيفي العالمي، لكنهم يواجهون ملفات ساخنة وسط مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية الداخلية، المماطلة حول مشاركة الروس وتهديدات قضائية بحق اللجنة المنظّمة.

وتقام الألعاب بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس قبل استضافة الألعاب البارالمبية بين 28 آب/أغسطس و8 أيلول/سبتمبر.

وداهمت الشرطة في أواخر حزيران/يونيو الماضي مقرّ اللجنة المنظّمة المعروفة باسم "كوجو" ومنزل اثنين من كبار المسؤولين، المدير العام إتيان توبوا ومدير العمليات إدوار دونيلي، ومكاتب "سوليديو" المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية، بعد فتح تحقيق متعلّق بـ"تضارب غير قانوني في المصالح وإساءة استخدام الأموال العامة والمحسوبية".

يؤشّر هذا الأمر إلى إمكانية حدوث تطوّرات قضائية في الأشهر الـ12 المقبلة، قد تصعّب مهمة المنظمين الذين تعرّضوا لصفعة جراء المداهمات والتحقيقات الأخيرة. وبحسب أحد المستشارين فإن "الضرر قد وقع".

كل الأمور واردة، من بينها عدم حدوث أي جديد حتى موعد انطلاق الألعاب. أمام اللجان الأولمبية الوطنية لمختلف دول العالم، أراد رئيس اللجنة المنظمة توني استانغيه طمأنة المعنيين: كرّر ان الاجراءات جاءت "قوية" في ما يتعلق بالأخلاقيات، ولم ينطق بكلمتي تحقيق أو مداهمات، بل تحدّث فقط عن "مراقبة".

وأقرّت وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا "بالطبع سنتجاوز الأمر.. منذ ذلك الوقت لم يحصل أي تراجع في التعبئة الجماعية للاستعدادات".

لن ترسل اللجنة الأولمبية الدولية في الوقت الراهن أي بطاقة دعوة للرياضيين الروس أو البيلاروس، بل ستتطرّق للموضوع "في الوقت المناسب". أوصت الاتحادات الرياضية الدولية في الوقت الراهن بإعادة دمج الرياضيين الروس والبيلاروس، شرط عدم دعمهم الحرب المندلعة في أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.

وبحال قدوم الروس "هناك قلق من مقاطعة" أوكرانيا ودول أخرى داعمة للأخيرة، بحسب رياضي سابق. من جهته، لم يتطرّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهذا الأمر. في المقابل، فإن رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو (حزب اشتراكي)، عبّرت في شباط/فبراير عن معارضتها لقدوم الرياضيين الروس إلى المدينة المنظّمة "طالما هناك حرب" في أوكرانيا.

بعد الصراع على الرواتب التقاعدية وعدّة أيام من أعمال الشغب في مختلف أنحاء فرنسا، يتعيّن على اللجنة المنظّمة التعامل مع سياق اجتماعي متفجّر. يقرّ عضو في اللجنة المنظمة (كوجو) "كان السياق الاجتماعي مختلفا قبل سنتين، الخطر موجود".

سيكون التأثير عكسيا بحال حدوث اضطرابات اجتماعية خلال الألعاب التي تستخدم صورا دعائية وخطابات ثورية من التاريخ الفرنسي.

"ستكون الآلية الأمنية غير مسبوقة" بحسب استانغيه مضيفا "أعتقد أنه سيكون المكان الأكثر أمنا على الكوكب"، في وقت يثير توفير الأمن لحفل الافتتاح والحدث بأكمله المخاوف. ولاستكمال قوى الأمن الخاصة، القطاع الذي يواجه معاناة، تُرجّح فرصة استدعاء الجيش. ستتضح صورة مشاركته في فصل الخريف. تكمن الفكرة في استباق وتجنّب اللجوء إلى الجيش كما حدث في أولمبياد لندن 2012.

هناك سباق مع الزمن لإيصال الخط الرقم 14 إلى القرية الأولمبية في سان دوني. يؤكّد رئيس الهيئة المستقلة للنقل في باريس (أر أ تي بي)، رئيس الوزراء السابق جان كاستيكس، أن المواصلات ستكون جاهزة في حزيران/يونيو 2024. يراقب "توريد النحاس" اللازم للكابلات فضلاً عن تعيين سائقي الحافلات.

وفيما شهدت شبكات النقل اخفاقات كثيرة منذ سنة، فان هذا الموضوع، إلى جانب السلامة، سيبقى حاسما حتى موعد الانطلاق. حتى أنه يخضع للتدقيق من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، بحسب مصدر قريب من اللجنة الدولية.

وأراح انضمام مجموعة "أل في أم أش" LVMH المترفة الإثنين إلى كبار رعاة أولمبياد باريس، الجميع، ويسمح بتحقيق الموازنة تقريبا. من دون أل في أم أش التي ستساهم بـ150 مليون يورو بحسب مصدر قريب من الملف، كانت اللجنة المنظّمة قد جمعت مليار يورو من أصل 1.24 مليار مطلوبة للحدث.

لكن هذا لا يعني أن اللجنة المنظمة لن تواصل عملية شد الأحزمة. أشار رئيس لجنة تنسيق الألعاب، بيار-أوليفييه بيكرز، في زيارته الأخيرة إلى باريس أنه يتعيّن "مواصلة السعي وراء التحسينات" من أجل "الحفاظ على الموازنة".