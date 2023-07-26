الهلال السعودي يتعاقد مع البرازيلي مالكوم

بات مالكوم رابع تعاقدات الهلال الصيفية بعد البرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون الإنجليزي والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والصربي سيرغي ملينكوفيتش - سافيتش من لاتسيو الإيطالي.

أعلن نادي الهلال السعودي الأربعاء على حساباته في مواقع التوصل الاجتماعي تعاقده مع مهاجم زينيت سان بطرسبورغ الروسي الدولي البرازيلي السابق مالكوم.

ونشر الهلال فيديو على حسابه في "تويتر" يتضمن قميص جناحه الأيمن الجديد بالرقم 77، معلقا "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

وأوضح النادي أن مالكوم المتوج مع منتخب بلاده الأولمبي بذهبية ريو دي جانيرو 2016، اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وبات رابع تعاقداته الصيفية بعد البرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون الإنجليزي والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والصربي سيرغي ملينكوفيتش - سافيتش من لاتسيو الإيطالي.

واستهل مالكوم الذي خاض مباراتين دوليتين فقط حتى الآن، مشواره مع كورينثيانز (2014-2016) وتوج معه بطلا للبرازيل عام 2015، قبل الاحتراف في أوروبا مع بوردو الفرنسي (2016-2018) وبرشلونة الإسباني لموسم واحد توج معه خلاله بلقب الليغا (2018-2019) ثم زينيت منذ 2019 وظفر معه بلقب الدوري أعوام 2020 و2021 و2022 و2023 وكأس روسيا 2020 وكأس السوبر الروسي 2020 و2021 و2022.

من جهته، أعلن نادي الاتفاق الأربعاء تعاقده مع المدافع الاسكتلندي جاك هندري قادما من كلوب بروج البلجيكي.

وأوضح النادي الذي تعاقد مع المدرب الإنجليزي أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، أن المدافع البالغ من العمر خضع لفحوصات طبية في أحد المراكز الطبية في كرواتيا حيث يعكسر الفريق تجهيزا للموسم المقبل.

ولعب هيندري 22 مباراة دولية وسجل خلالها 3 أهداف.

وبات الاتفاق عاشر الأندية التي يدافع هندري عن ألوانها أبرزها فضلا عن كلوب بروج الفائز معه بلقب الدوري موسم 2021-2022 وكأس السوبر البلجيكي عام 2022، كريمونيزي الإيطالي وويغان الإنجليزي وسلتيك المتوج معه بخمسة ألقاب (الدوري موسمي 2017-2018 و2018-2019، والكأس المحلي 2017-2018 و2018-2019 وكأس الرابطة 2018-2019).