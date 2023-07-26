مونديال السباحة: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 م حرّة

سجل السباح التونسي، أحمد الحفناوي، 7:37.00 دقائق، متقدّما على الأسترالي سام شورت (7:37.76 د) والأميركي بوبي فينك البطل الأولمبي والعالمي (7:38.67 د).

أحرز السباح التونسي، أحمد الحفناوي، ذهبية سباق 800 م حرّة، اليوم الأربعاء، في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وسجّل الحفناوي (20 عاما) 7:37.00 دقائق، متقدّما على الأسترالي سام شورت (7:37.76 د) والأميركي بوبي فينك البطل الأولمبي والعالمي (7:38.67 د).

وشهد السباق تنافسا بين الحفناوي، شورت والألماني لوكاس مارتنس، قبل أن ينجح التونسي بالانفراد بالصدارة.

وكان الحفناوي قد حلّ وصيفا لشورت، يوم الأحد الماضي، في سباق 400 م حرة، بفارق 2 بالمئة من الثانية فقط، علما إنه خطف الأضواء في أولمبياد طوكيو الأخير عندما أحرز ذهبية السباق عينه بعمر الثامنة عشرة.

وقال الحفناوي إن "سباقي الأخير، 400، احتفظت به في تفكيري وحاولت أن أكون أسرع في 800 ونيل الذهب".