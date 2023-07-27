الاتفاق السعودي يتعاقد مع الفرنسي موسى ديمبيلي

أكد نادي الاتفاق السعودي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على تويتر، ونشر صورة للمهاجم ذي الأصول المالية بقميص الفريق الأخضر، وعلق عليها بعبارة "شجاع، كريم، عميد، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة، موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء".

أعلن نادي الاتفاق السعودي، الأربعاء، تعاقده مع الفرنسي موسى ديمبيلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون.

ونشر الاتفاق عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة للمهاجم ذي الأصول المالية بقميص الفريق الأخضر، وعلق عليها بعبارة "شجاع، كريم، عميد، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة، موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء".

ولعب ديمبيلي (27 عاما) لأندية فولهام الإنجليزي وسيلتيك الإسكتلندي الذي تألق معه وأحرز 26 هدفا في 55 مباراة.

وانتقل ديمبيلي إلى ليون صيف 2018، ثم أُعير عام 2021 لأتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يعود ليمضي آخر موسم له مع أولمبيك ليون.