بطولة الأندية العربية: انطلاقة قوية لبنزيمة مع الاتحاد وبداية متعثرة للهلال وتعادل السد مع الوداد

أفلت الاتحاد السعودي بقيادة نجمه الجديد الفرنسي، كريم بنزيمة، من فخ الترجي التونسي وتخطاه بصعوبة 2-1 في بطولة الأندية العربية في كرة القدم المقامة في السعودية، بينما حقق مواطنه الهلال السعودي المدجج بالنجوم الأجانب بداية متعثرة بتعادله السلبي مع أهلي طرابلس الليبي، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات التي شهدت أيضا تعادلا سلبيا بين السد القطري والوداد البيضاوي.

على ملعب الملك فهد في الطائف، بدأ جمهور "العميد" بالنجوم التي ضمها الفريق في مقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة، حامل جائزة الكرة الذهبية في الموسم الماضي، والآتي من ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نغولو كانتي من تشلسي الإنجليزي إلى البرتغالي جوتا.

وأشرك المدرب البرتغالي، نونو إشبريتو سانتو، بنزيمة وجوتا أساسيين فيما أبقى كانتي احتياطيا.

وبدأ الفريق التونسي المتجدد بعد عودة مدربه، معين الشعباني، والتعاقدات الجديدة متحفظا دفاعيا، قبل أن ينشط هجوميا على نحو تدريجي، ثم تمكن من انتزاع التقدم عندما توغل النيجيري، أنايو إيوالا، عن الجهة اليمنى وعكس كرة عرضية أبعدها المدافع السعودي، عمر هوساوي، بطريقة خاطئة لتتهيأ أمام المتابع أسامة بوقرة، فسددها صاروخية في سقف المرمى (27).

ونشط بطل الدوري السعودي سعيا للتعادل الذي تحقق بفضل تمريرة مميزة من بنزيمة أمام المرمى خطفها الدولي المغربي، عبد الرزاق حمدالله، برأسه إلى يمين الحارس التونسي الشاب، أمان الله مميش، البالغ 19 عاما (36).

وعزز سانتو خط وسطه مع انطلاق الشوط الثاني إذ دفع بالفرنسي كانتي بدلا من جوتا، وواصل الفريق المضيف سيطرته شبه المطلقة مقابل تكتل دفاعي تونسي.

ورد بنزيمة التحية للجماهير عندما سدد كرة مقوسة من مشارف منطقة الترجي أسكنها أقصى الزاوية اليسرى مانحا الاتحاد التقدم (56).

وخرج بنزيمة وسط تصفيق الجماهير ليدخل بدلا منه سلطان فرحان (71)، وحافظ الفريق السعودي على تفوقه لينال النقاط الثلاث.

وفي المجموعة ذاتها، استهل الشرطة العراقي مشواره بفوز معنوي وثمين على حساب الصفاقسي التونسي بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في مدينة الطائف.

قاد علاء عبد الزهرة فريقه الشرطة إلى فوزه وثلاث نقاط مهمة بإحرازه هدف المباراة الوحيد (60 من ركلة جزاء).

بعد شوط أول رتيب، شهدت الدقيقة 60 نقطة التحول في المباراة بحصول الشرطة على ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة للاعب الصفاقسي أحمد العجال تقدم منها الشرطة بتنفيذ ناجح من قبل الدولي السابق علاء عبد الزهرة.

أكمل الصفاقسي المباراة بعد طرد العجال، ما منح الشرطة ثقة أكبر في التحرك والمحافظة على هدف السبق.

وتصدر الاتحاد بفارق الأهداف أمام الشرطة بينما بقي الفريقين التونسيين بلا رصيد.

ويلتقي في الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل، الشرطة مع الترجي والاتحاد مع الصفاقسي.

وشهدت المواجهة الأولى على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها مشاركة المدافع السنغالي، خاليدو كوليبالي، ولاعب خط الوسط البرتغالي، روبن نيفيش، المنضمين حديثًا لصفوف الهلال، في حين تابع الصربي، سيرغي ملينكوفيتش سافيتش، اللقاء من المدرجات، لتنفيذ عقوبة الإيقاف مباراة واحدة مع فريقه السابق.

في المقابل، تواجد البرازيلي مالكوم الذي انضم، الأربعاء، إلى صفوف الهلال مقابل صفقة بلغت 60 مليون يورو بحسب تقارير صحافية، في المدرجات بعد وصوله إلى أبها، صباح الخميس، عقب التعاقد معه.

سيطر الهلال على مجريات الشوط الأول ووصل إلى مرمى الفريق الليبي مرات عدة مرات، من دون أن تسنح له فرص خطيرة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، زج البرتغالي جورجي جيزوس، مدرب الهلال، بلاعب الوسط محمد كنو بدلًا من مصعب الجوير، لكن الأمر لم يتغير كثيرًا، واستمرت المحاولات بين الفريقين في متوسط الميدان، ليزج بعدها المدرب بالثلاثي ياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعبد الله رديف، على حساب ناصر الدوسري، وسعود عبد الحميد، والبيروفي أندري كاريلو.

خرج بنزيمة وسط تصفيق الجماهير

وكاد رديف أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريره رائعة من البرازيلي، مايكل دلغادو، حولها برأسه إلى المرمى، لكن العارضة تدخلت وحالت دون دخول وصولها إلى الشباك.

وعلى الملعب ذاته في أبها، تعادل السد مع الوداد البيضاوي بدون أهداف أيضا في لقاء أكمله الأخير منقوصا منذ الدقيقة 37 بعد طرد يحيى جبران.

بدأ السد مهاجما وكاد يفتتح التسجيل مبكرا بعد عرضية علي أسد قابلها أكرم عفيف برأسية مرت بجوار القائم (7)، فيما ارتدت تسديدة حسن الهيدوس من الدفاع (10).

وأظهر الفريق المغربي ردّ فعل حيال البداية القوية لمنافسه، فأرسل محمد أونجم عرضية قطعها الحارس سعد الشيب قبل أن تصل إلى منتصر لحتيمي (17)، ثم أهدر الأخير فرصة سانحة عندما انفرد بالمرمى بعد خطأ المدافع بوعلام خوخي، لكنه لم يحسن التصرف (17).

وتلقى الفريق البيضاوي ضربة موجعة بعدما أشهر الحكم المصري، محمود البنا، البطاقة الحمراء في وجه جبران، إثر تدخل خشن ضد بيدرو ميغيل (37).

وفرض السد الأفضلية في الشوط الثاني مستغلا النقص، وكاد يسجّل عندما أرسل حسن الهيدوس كرة عرضية قابلها الكولومبي، ماتيوس أوريبي، وحوّلها إلى المرمى، لكن كرته ارتدت من العارضة (57).

وعلى الرغم من ضغط السد في الدقائق الأخيرة، إلا إن السنغالي بولي سامبو كاد يخطف هدف الفوز للوداد بعدما تجاوز الحارس سعد الشيب، لكنه سدد فوق العارضة وسط مضايقة من ميغيل (90+5).

ويلتقي في الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل، الوداد مع الأهلي طرابلس، فيما تجمع المباراة الثانية الهلال مع السد في قمة خليجية.