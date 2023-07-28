سباق الرئاسة الدولي لليخوت يواصل فعالياته في تركيا

واصل سباق الرئاسة الدولي لليخوت فعالياته في تركيا بمشاركة أكثر من 450 رياضيا من 14 بلدا يتنافسون في السباق.

تتواصل فعاليات الجولة الثانية للمرحلة الأولى من "سباق الرئاسة الدولي لليخوت" بنسخته الرابعة في منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا، جنوبي تركيا.

ويتألف السباق من مرحلتين، الأولى تقام بولاية موغلا بين 25 - 30 تموز/ يوليو الجاري، والثانية في إسطنبول بين 27 - 29 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للسباق.

السباق الذي جمع عشاق الإبحار الشراعي من أنحاء العالم، سيختتم فعالياته يوم 29 تموز الجاري في منطقة "يالي قاواق" بقضاء بودروم، بعد أن يقطع المتسابقون مسارا طوله 250 ميلا بحريا بين بودروم ـ مرمريس ـ بودروم.

ويشارك في السباق أكثر من 450 رياضيا ضمن 45 فريقا من 14 بلدا.

وبدأت المرحلة الأولى من السباق الذي تشرف عليه الرئاسة التركية مع انطلاق صافرة البداية في منطقة "يالي قاواق" بقضاء بودروم.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المرحلة الحالية يوم 29 تموز الجاري، ويقام حفل تتويج المتسابقين الفائزين يوم 30 من الشهر ذاته في قلعة بودروم.