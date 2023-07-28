ماني يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي

يثق النصر السعودي من التعاقد مع ماني، وذلك بعدما وصلت المحادثات إلى المراحل النهائية بين الطرفين.

أوشك نجم بايرن ميونخ الألماني، ساديو ماني، على الانتقال إلى فريق النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن النصر أبدى استعداده لتقديم عرض قدره 37 مليون يورو إلى بايرن ميونخ من أجل الحصول على خدمات ماني.

وأشار رومانو إلى أن النصر واثق للغاية من ضم ماني، وذلك بعدما وصلت المحادثات إلى المراحل النهائية بين الطرفين.

وأضاف أن وكيل النجم السنغالي يتفاوض حاليا على شروط العقد مع مسؤولي النصر.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا، بأن النصر وضع اسم ساديو ماني، ضمن قائمة الفريق في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسيلتحق ماني بمعسكر النصر عقب توقيعه رسميا، من أجل المشاركة في كأس الملك سلمان.