حظر مشاركة لاعبات تنس روسيات وبيلاروسيات في بطولة براغ

كان من المقرر أن تلعب أليكساندرا ساسنوفيتش من بيلاروسيا في مباريات فردية في براغ، بينما كان من المقرر أن تلعب ثلاث روسيات، هن ديانا شنايدر، وبولينا كوديرمتوفا، وإريكا أندريفا في التصفيات.

(أ ب)

حظرت مشاركة لاعبات روسيات وبيلاروسيات في بطولة براغ المفتوحة الأسبوع المقبل، حسبما أعلن منظمو البطولة.

وقال المنظمون إن الإعلان جاء بعد يوم من قيام الشرطة بمنع لاعبة روسية من دخول البلاد.

لم يذكر مدير البطولة المقامة على الملاعب الصلبة، ميروسلاف مالي، هوية اللاعبة.

وقال إن المنظمين تواصلوا مع لاعبات روسيات وبيلاروسيات أخريات من خلال اتحاد التنس النسائي لإبلاغهن بعدم السفر إلى براغ.

وكان من المقرر أن تلعب أليكساندرا ساسنوفيتش من بيلاروسيا في مباريات فردية في براغ، بينما كان من المقرر أن تلعب ثلاث روسيات، هن ديانا شنايدر، وبولينا كوديرمتوفا، وإريكا أندريفا في التصفيات.

ويسمح اتحاد لاعبات التنس المحترفات للروسيات والبيلاروسيات بخوض البطولات كرياضيات محايدات.

ومنعت الحكومة التشيكية الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية على الأراضي التشيكية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

والأسبوع الماضي منعت لاعبة التنس الروسية فيرا زفوناريفا من دخول بولندا للمشاركة في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في وارسو.