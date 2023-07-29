كلوب: أردنا الاحتفاظ بهندرسون لكننا لم نستطع

صرح كلوب قائلا "أردنا الاحتفاظ به ولكننا لم نستطع، إذا أراد المغادرة فلا يوجد سبب لمنعه أو تعطيله... لم يعد موجودا هنا بعد الآن. لقد قلتها أيضا، سيفتقدنا، وسنفتقده".

قال المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، إن قائد الفريق السابق جوردان هندرسون اتخذ بالفعل القرار بشأن رحيله، و"لكن علينا أن نستمر ونمضي قدما".

وأدلى كلوب بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقده السبت قبل مباراة ودية ضد ليستر سيتي في سنغافورة استعدادا للموسم الجديد.

وعن رحيل هندرسون، صرح كلوب قائلا "أردنا الاحتفاظ به ولكننا لم نستطع، إذا أراد المغادرة فلا يوجد سبب لمنعه أو تعطيله... لم يعد موجودا هنا بعد الآن. لقد قلتها أيضا، سيفتقدنا، وسنفتقده، لكن علينا أن نستمر ونمضي قدما".

وعن القائد الجديد للفريق بعد رحيل هندرسون، قال كلوب "اتخذت قراري بالفعل، الشيء الوحيد هو أنني يجب أن أخبر اللاعبين أولا قبل أن أتحدث عنه علنا. لكن كان الأمر كذلك، لم أكن أتوقع أن يكون هذا الموقف قبل بضعة أسابيع بصراحة، كان علي أن أفكر في الأمر، لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة".