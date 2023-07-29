"يويفا" يشطب يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن المحققين الماليين للنادي قرروا أن يوفنتوس انتهك شروط التسوية المتفق عليها مع النادي العام الماضي.

شطب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مشاركة نادي يوفنتوس في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم بسبب مخالفات مالية ومحاسبية تسببت بالفعل في عدم تأهل النادي لدوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس مكانه في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي سيذهب إلى فيورنتينا في الدور الإقصائي الذي يبدأ في 24 آب/ أغسطس.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجمعة إنه يتعين على يوفنتوس أيضا سداد غرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

كما قد يتم خصم 10 ملايين يورو أخرى (11 مليون دولار) إذا فشل النادي في الامتثال لقواعد المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المواسم المقبلة.

وكانت عقوبة "يويفا" على يوفنتوس متوقعة منذ الموسم الماضي عندما تم خصم 10 نقاط من النادي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن المحققين الماليين للنادي قرروا أن يوفنتوس انتهك شروط التسوية المتفق عليها مع النادي العام الماضي.

وفي قضية منفصلة، سيسدد تشيلسي أيضا تسوية بقيمة 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) إلى "يويفا" بسبب معلومات مالية غير صحيحة قدمها النادي بين عامي 2012 و2019 عندما كان مملوكا للأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش.

وفي رد فعل قال يوفنتوس إنه يأسف للحكم، لكنه لن يستأنف.

وقال رئيس النادي جانلوكا فيريرو في بيان على الموقع الالكتروني للنادي "نأسف لقرار كيان الرقابة المالية بيويفا.. لا نشارك تفسير دفاعنا، ولا نزال مقتنعين بقوة بمشروعية خطواتنا وصحة دفوعنا. إلا أننا قررنا عدم الطعن على هذا الحكم. وبرغم الألم الكبير الذي يسببه هذا القرار يمكننا الآن مواجهة الموسم الجديد بالتركيز على الملعب وليس على المحاكم".