برشلونة يسحق ريال مدريد بثلاثية نظيفة في كلاسيكو ودي

تغلب برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو ودي أقيم في تكساس ضمن جولتي الفريقين التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

هزم فريق برشلونة نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو الودي الذي أقيم على ملعب AT&T في ولاية تكساس الأميركية ضمن جولتي الفريقين التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

ودخل الفريقان اللقاء بتشكيلتين أساسيتين شهدتا مشاركة الإنجليزي، جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الجديد، وأوريول روميو وغندوغان، لاعبا برشلونة.

وتقدم برشلونة في الشوط الأول بتسديدة من عثمان ديمبلي، مستغلا صناعة زميله بيدري، قبل أن تستقر النتيجة على حالها حتى الدقيقة 85 عندما سدد الشاب، فيرمن لوبيز، من مسافة بعيدة معلنا الهدف الثاني، ليتسبب اللاعب الصاعد بالهدف الثالث في الدقائق الأخيرة لتمريره بينية لزميله، فيران توريس، الذي وضعها في الشباك.

وكان ريال مدريد قد فاز في أول مباراتين وديتين له في رحلته إلى الولايات المتحدة الأميركية، إذ تفوق في المباراة الأولى على ميلان بنتيجة 3/2 بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول بهدفين دون رد، بينما حسم المباراة الثانية أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

وخسر برشلونة مباراته الودية الأولى في أميركا أمام آرسنال بنتيجة 3/5، بعد أن كان متقدما في النتيجة بهدفين لهدف خلال الشوط الأول، مع العلم أنه أُلغيت مباراة له أمام يوفنتوس بسبب انتشار فيروس مُفاجئ بين لاعبي البارسا.