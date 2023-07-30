مونديال السباحة: التونسيّ أحمد الحفناوي يظفر بذهبيّة 1500 م حرّة... ماذا قال بعد الفوز؟

ثأر التونسي بطل 400 م حرة في الأولمبياد، متفوقا على شورت بعد معركة ملحمية، علما بأن فينك هو حامل ذهبية سباق 1500 م الأولمبية.

ظفر السباح التونسيّ أحمد الحفناوي، بذهبية 1500 متر حرة للرجال، اليوم الأحد، في اليوم الأخير من مونديال السباحة الذي تستضيفه فوكوكا اليابانية.

وحقق الحفناوي زمنا قدره 14:31:54 دقيقة، متقدما على الأميركي بوبي فينكي 14:31:59 د، والأسترالي سام شورت 14:37:28 د.

وكان الوقت الذي سجّله الحفناوي، أقل من ثانية من الرقم القياسي العالمي البالغ 14:31:02 د المسجّل باسم الصيني سون يانغ في العام 2012.

وقال الحفناوي: "بوبي سريع جدا في نهاية السباق، لقد دفعنا إلى التقدم. كنت قريبا جدا من الرقم القياسي العالمي. لقد استمتعت بالسباق وأشكر بوبي على دفعه لي".

(Getty Images)

وكان شورت متصدرا بفارق بسيط طوال السباق، لكنه تأخر مع النهاية ليترك المنافسة بين الحفناوي وفينكي.

وأضاف الحفناوي: "أعتقد أنني أستحق ذلك".

وكان شورت فاز بلقب 400 م سباحة حرة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، متخطيا الحفناوي.

وثأر التونسي بطل 400 م حرة في الأولمبياد، متفوقا على شورت بعد معركة ملحمية، علما بأن فينك هو حامل ذهبية سباق 1500 م الأولمبية.

وفي 50 م ظهرا، كانت الذهبية من نصيب الأميركي هانتر أرمسترونغ.

وفاز أرمسترونغ (22 عاما) بزمن قدره 24.05 ثانية، متقدما على مواطنه جاستن ريس (24.24 ث) حامل اللقب، والصيني شو جيايو (24.50 ث).

وهذا هو اللقب الفردي الأول لأرمسترونغ الذي لم يفز سابقا، إلا بذهبية بطولة العالم في التتابع عام 2022 في بودابست.

كما فاز بالميدالية البرونزية في سباق 100 م ظهر، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

ولدى السيدات، احتفظت الليتوانية روتا ميلوتيت بلقبها في سباق 50 م صدرا، محطمة الرقم القياسي العالمي.

(Getty Images)

وبزمن قدره 29.16 ثانية، كسرت ميلوتيت الرقم القياسي العالمي الذي كانت عادلته في نصف النهائي السبت، وكانت أسرع هذه بـ0.14 عشرا من الثانية.

وتقدمت الليتوانية (26 عاما) على حساب الأميركية ليلي كينغ والإيطالية بينيديتا بيلاتو. وبالتالي، احتفظت ميلوتيت بلقبها وظفرت لنفسها بذهبية ثانية في اليابان، بعد سباق 100 م صدرا، الثلاثاء.

أما في 50 م حرة، فكان اللقب من نصيب السويدية سارة خوستروم، محققة بذلك لقبها الفردي العالمي الثاني عشر في مسيرتها.

وفازت السباحة البالغة من العمر 29 عاما، بزمن قدره 23.62 ثانية، أمام الأسترالية شاينا جاك (24.10 ث) والصينية تشانغ يوفي (24.15 ث).

وكانت خوستروم فازت، السبت، أيضا بسباق 50 م فراشة، وتعدّ من الوجوه البارزة في فوكوكا.