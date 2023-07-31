باربرا باندا تسجل الهدف رقم ألف في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باربرا باندا، لاعبة منتخب زامبيا، لإحرازها الهدف رقم ألف في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم في مباراة فريقها ضد منتخب كوستاريكا، اليوم الإثنين.

(أ ب)

سجلت باربرا باندا، لاعبة منتخب زامبيا، الهدف رقم ألف في تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم بركلة جزاء في الدقيقة 31 ضد منتخب كوستاريكا، اليوم الإثنين.

استغلت قائدة منتخب زامبيا البالغة من العمر 23 عاما ذكاءها لتجعل حارسة المرمى، دانييلا سوليرا، تقفز قبل أن ترسل الكرة جهة اليسار بسهولة.

وعلى الفور، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تهانيه لباندا على وسائل التواصل الاجتماعي.

احتسب الحكم ركلة الجزاء بعد أن بدا أن كاثرين ألفارادو أسقطت باندا في منطقة الست ياردات. وجادلت لاعبات كوستاريكا بعدم صحة الخطأ، لكن دون جدوى.

كانت هذه البطولة هي أول مشاركة لزامبيا في كأس العالم للسيدات، وكان الهدف هو الثاني لها على الإطلاق، حيث تقدمت "ملكات النحاس" في النتيجة بهدفين.

وجاء الهدف الزامبي الأول في الدقيقة الثالثة من المباراة عن طريق لوشومو مويمبا.

يقيم الفيفا كأس العالم للسيدات كل أربع سنوات منذ العام 1991.