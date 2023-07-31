بايرن ميونخ يتقدم في مفاوضات ضم كين

يهدف مسؤولو بايرن ميونخ للتوصل إلى اتفاق مع رئيس النادي اللندني، بشأن التعاقد مع كين هذا الصيف، بعد رفض ليفي جميع العروض المقدمة في الأسابيع الأخيرة.

تقدم بايرن ميونخ في مساعيه من أجل التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسافر الرئيس التنفيذي لبايرن، يان كريستيان دريسين، والمدير التقني ماركو نيب إلى العاصمة البريطانية لندن الإثنين.

ومن المقرر أن يجتمع الثنائي مع رئيس توتنهام، دانييل ليفي، بعد إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا بينهم الجمعة الماضي.

ويهدف مسؤولو بايرن ميونخ للتوصل إلى اتفاق مع رئيس النادي اللندني، بشأن التعاقد مع كين هذا الصيف، بعد رفض ليفي جميع العروض المقدمة في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح كين هدفا رئيسيا للنادي الألماني في سوق الانتقالات، لا سيما أنه أعطى موافقته على ارتداء قميص العملاق البافاري، ولا يتبقى سوى قبول توتنهام للصفقة.