بطولة الأندية العربية: جراحة ناجحة في وجه المصري حامد

نشر الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للاعب الوسط البالغ 34 عاما من سريره في المستشفى، وهو يقول "أنا كويس الحمد لله".

تكلّلت جراحة لاعب الوسط المصري، طارق حامد، بوجهه بالنجاح، بعد إصابته خلال مواجهة الصفاقسي التونسي، الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأندية العربية في كرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين.

ونشر الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للاعب الوسط البالغ 34 عاما من سريره في المستشفى، وهو يقول "أنا كويس الحمد لله".

وتعرّض حامد لإصابة قوية على مستوى الوجه، بعد تدخل عنيف من حسين علي السعيدي، لاعب الصفاقسي، في الدقيقة 38 من الشوط الأول، فوجّه له الحكم بطاقة حمراء مباشرة بعد استشارة حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، علما أن الاتحاد حقق فوزه الثاني في البطولة بهدف جديد للفرنسي، كريم بنزيمة، وضمن التأهل إلى ربع النهائي.

وقال الدكتور عبد الله الحارثي، ممثل اللجنة الصحية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريح تلفزيوني بعد إصابة لاعب الوسط الدفاعي، إنه "ليست إصابة خطيرة واللاعب لم يفقد الوعي. كان هناك جرح متوسط في الخد الأيمن. تأخرت الحالة في الملعب لوقف النزيف. نقلت الحالة بعد ذلك عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى".

وكان حامد، لاعب الزمالك بين 2014 و2022، من أبرز عناصر "العميد" الذي حصد لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.