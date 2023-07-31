ديمبلي يطلب من برشلونة الرحيل إلى باريس سان جيرمان

قال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" إن "ديمبلي طلب من برشلونة الرحيل بشكل رسمي".

طلب نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، من إدارة فريقه الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى سان جيرمان إلى تفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبلي من أجل الحصول على خدماته.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي 50 مليون يورو، وهي سارية المفعول حتى منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، فيما تتضاعف القيمة اعتبارا من الثلاثاء.

وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" إن "ديمبلي طلب من برشلونة الرحيل بشكل رسمي".

وأشار إلى أن طلب ديمبلي جاء في ظل ضيق الوقت وصعوبة تفعيل الشرط الجزائي، ولرغبته في أن يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، للرحيل عن كامب نو بطريقة جيدة.

وحاول برشلونة تجديد عقد ديمبلي خلال الفترة الماضية، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع وكيله.

ومما يذكر أن ديمبلي انضم إلى برشلونة، في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند، مقابل 135 مليون يورو.