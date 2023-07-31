منتخب تركيا لكرة الطائرة يتوج بكأس التحدي

توج منتخب تركيا لكرة الطائرة للرجال، إثر فوزه على نظيره القطري بنتيجة 3-2، بكأس التحدي التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.

تغلب رجال تركيا لكرة الطائرة على نظيره القطري بنتيجة 3-2 في نهائي بطولة كأس التحدي للكرة الطائرة التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.

وبهذا الفوز حصل المنتخب التركي على بطاقة المشاركة في دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال 2024.

وهنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منتخب بلاده بتتويجه ببطولة كأس التحدي للكرة الطائرة للرجال، إثر فوزه على نظيره القطري بنتيجة 3-2.

وعبر تغريدة في حسابه قال أردوغان، إنه "أهنئ من صميم القلب فريقنا الوطني للكرة الطائرة للرجال الذي توج بطلا لكأس التحدي للكرة الطائرة".

كما هنأ، نعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي، منتخب بلاده بتتويجه ببطولة كأس التحدي للكرة الطائرة للرجال، إثر فوزه على نظيره القطري بنتيجة 3-2.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال قورتولموش: ، إنه "أهنئ منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للرجال، إثر فوزه بكأس التحدي وحصوله على بطاقة المشاركة في دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال 2024".

وتمنى المسؤول التركي التوفيق لمنتخب بلاده في دوري الأمم لكرة الطائرة للرجال 2024.