فابينيو على خطى هندرسون.. يغادر ليفربول إلى الاتحاد السعودي

لحق فابينيو، لاعب المنتخب البرازيلي وخط وسط نادي ليفربول، بكريم بنزيمة ونغولو كانتي وقبلهم رونالدو إلى دوري المحترفين السعودي.

أعلن نادي الاتحاد السعودي ضم فابينيو مقابل 51.5 مليون دولار، في عقد يمتد لثلاثة مواسم، منهيا مشواره مع ليفربول الذي استمر خمس سنوات.

ويأتي رحيل فابينيو بعد أسبوع من رحيل غوردان هندرسون إلى فريق الاتفاق السعودي، وانتقال مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو إلى الأهلي السعودي، بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

يأمل الدوري السعودي في رفع مستوى كرة القدم في البلاد من خلال التعاقد مع بعض أفضل لاعبي العالم، مثل كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى نادي النصر في كانون الأول/ ديسمبر.

خاض فابينيو (29 عاما) 219 مباراة مع ليفربول، وساعد النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز بعدها بعام.

لم يكن فابينيو أساسيا لليفربول، الموسم الماضي، بعد تراجع مستواه. وسعى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إلى إصلاح خط وسطه بالتعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر وقائد منتخب المجر دومينيك زوبوسزلاي، ويبحث النادي الآن عن لاعب خط وسط آخر ليحل محل فابينيو.