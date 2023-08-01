فيفا: مبيعات تذاكر كأس العالم للسيدات تتخطى 1.67 مليون تذكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بيع 1.678 مليون تذكرة خلال أول 38 مباراة في كأس العالم للسيدات هذا العام، والتي تقام في أستراليا ونيوزيلندا.

قال بيان الفيفا، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الحضور في تلك المباريات بلغ 982975 مشجعا، وسيتجاوز حاجز المليون في المباراة النهائية للمجموعة الخامسة، والتي ستقام اليوم بين منتخبي الولايات المتحدة والبرتغال للسيدات في ملعب إيدن بارك الذي يتسع لـ50 ألف متفرج في أوكلاند بنيوزيلندا.

وأشار البيان إلى أن البطولة حطمت بالفعل الأرقام القياسية للحضور في كأس العالم للسيدات.

وكان الرقم القياسي السابق حوالي 1.35 مليون مشجع حضروا 52 مباراة في كندا عام 2015. وتم توسيع نسخة 2023 لتشمل 32 فريقا و64 مباراة.

وسجلت مباراتا الافتتاح، يوم 20 يوليو/ تموز الماضي، رقما قياسيا لمباريات كرة القدم للسيدات في كلا البلدين المضيفين، حيث بلغ عدد الجماهير في المباراة التي شهدت فوز نيوزيلندا المفاجئ على النرويج رقما قياسيا جديدا بلغ 42137، فيما جذبت مباراة أستراليا التي فازت فيها 1-0 على إيرلندا في وقت لاحق من ذلك اليوم 75784 مشجعا على ملعب أستراليا.

وبعد أسبوع، شاهد أكثر من 49000 شخص خسارة المنتخب الأسترالي المفاجئة 3-2 أمام نيجيريا في بريزبن.