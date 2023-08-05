ميلان يعزز صفوفه بالتعاقد مع يونس موسى

أنفق ميلان 109 ملايين يورو كإجمالي صفقات هذا الصيف، علما أنه تخلى عن لاعب وسطه ساندرو تونالي إلى نيوكاسل الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو.

عزز آيه سي ميلان الإيطالي صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الأميركي يونس موسى قادما من فالنسيا الإسباني، في ثامن صفقات النادي اللومباردي في سوق الانتقالات.

ووقّع موسى، البالغ 20 عاما، عقدا مع ميلان حتى عام 2028 مقابل 20 مليون يورو لينهي مغامرته مع فالنسيا الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2019.

وترعرع موسى المتحدر من غانا في إيطاليا حتى سن العاشرة، علما أن خطواته الأولى كانت مع الفئات العمرية في نادي آرسنال الإنجليزي (2012-2019).

وسينضم لاعب الوسط الأميركي في ميلان إلى مواطنه وزميله في المنتخب كريستيان بوليسيك الوافد حديثاً إلى الدوري الإيطالي من تشيلسي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو.

وأنفق ميلان 109 ملايين يورو كإجمالي صفقات هذا الصيف، علما أنه تخلى عن لاعب وسطه ساندرو تونالي إلى نيوكاسل الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو.

وإلى جانب موسى وبوليسيك، تعاقد رابع الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم والذي حجز مقعده إلى دوري أبطال أوروبا، مع الإنجليزي روبن لوفتوس-شيك (16 مليون يورو من تشيلسي) والنيجيري صامويل تشوكويزي (20 مليونا من فياريال الإسباني) والهولندي تيجان رايندرس (16 مليونا من ألكمار الهولندي) والسويسري نواه أوكافور (سالزبورغ النمساوي).