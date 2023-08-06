تشيلسي يعلن تعاقده مع حارس المرمى روبرت سانشيز

وقع تشيلسي التعاقد مع حارس المرمى روبرت سانشيز، وقدرت تكاليف انتقاله إلى صفوف الفريق بمبلغ قدره 25 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار).

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الإسباني روبرت سانشيز، حارس مرمى فريق برايتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشكل رسمي، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأفادت تقارير أن تكاليف الانتقال بلغت 25 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار) للاعب الإسباني الدولي.

وخاض سانشيز البالغ من العمر 25 عاما 23 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الماضي. انضم إلى برايتون في سن المراهقة وكافح إلى أن أصبح الحارس الأول لفريق "طيور النورس" خلال موسم 2020-21.

أجرى تشيلسي، الذي يستضيف ليفربول، يوم 13 آب/ أغسطس الجاري، في افتتاح الموسم، سبع صفقات صيفية تحت قيادة المدرب الجديد، ماوريسيو بوكيتينو.